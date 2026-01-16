На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле во второй половине дня в пятницу, пока она достигла слабого уровня G1, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"Зарегистрировано возмущение геомагнитного поля на высоких широтах, магнитная буря на Земле началась во второй половине дня. Сейчас уровень G1, слабый", - сказал представитель института.

В ИПГ прогнозируют, что 17 января вспышечная солнечная активность может варьироваться от низкой до умеренной, но возможны вспышки класса Х, в том числе протонные.

Ранее в ИПГ ТАСС сообщили, что 14 января вспышка класса М была зафиксирована на Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.