Ученые сделали заявление о «приближающемся к Земле астероиде»

Центр малых планет сообщил, что ранее идентифицированный как потенциально опасный астероид CE2XZW2 на самом деле является межзвёздной кометой 3I/ATLAS, которая удаляется от Земли.

В среду на сайте Центра малых планет появилась информация о новом астероиде, который, по данным старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова, мог столкнуться с Землёй в течение суток. Однако позже данные были пересмотрены, и объект был перенесён в категорию небесных тел, у которых астероидная природа не подтвердилась. Теперь на сайте указано, что это межзвёздная комета 3I/ATLAS. Железнов пояснил, что Центр малых планет автоматически анализирует информацию о наблюдениях и что данные о "астероиде" были основаны всего на четырёх наблюдениях. Он добавил, что "это, скажем так, издержки наблюдений... Наблюдение считается подтвержденным, когда объект наблюдается в течение двух ночей. Но уже бывали случаи, когда объект обнаруживался за сутки до падения, поэтому второй ночи могло и не быть".

