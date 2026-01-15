Ученые смогли решить проблему ИИ с дефицитом памяти

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) решили одну из главных проблем ИИ — ограничения контекстного окна. Новая рекурсивная модель лишена этого недостатка, используя вместо памяти систему навигации по контексту.

Новый подход реализован в архитектуре «рекурсивной языковой модели» (Recursive Language Models, RLM). Традиционные большие языковые модели удерживают всю необходимую информацию внутри так называемого контекстного окна с довольно жёстким и ограниченным числом токенов и быстро теряют точность выводов, когда объём входных данных превышает этот лимит. Модель RLM предлагает иной подход: она не пытается запомнить исходные данные целиком, а рассматривает их как внешнее пространство, по которому можно перемещаться и из которого можно извлекать релевантные фрагменты по мере необходимости. Навигация заменяет память.

Ключевое отличие RLM от LLM заключается в том, что механизм обращения к информации становится динамическим и рекурсивным (с вложениями, как в случае древовидной структуры папок файловой системы). Модель анализирует запрос, формирует поисковое действие, получает необходимые сегменты данных и повторяет процесс до достижения заданной глубины понимания. В результате архитектура способна работать с массивами информации, превышающими традиционную вместимость контекстного окна в десятки и сотни раз, без непомерного увеличения вычислительных ресурсов.

Предлагаемая технология открывает новые возможности для сфер, требующих работы с объемными документами или сложными структурированными данными, сообщает 3dnews.ru.