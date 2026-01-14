Комета-НЛО 3I/ATLAS может вернуться к Земле

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который приблизился к Земле в декабре 2025 года, может вернуться в ее окрестности после визита к спутникам других планет. Такую версию выдвинул американский популяризатор науки в своем видео на канале The Angry Astronaut, передает aif.ru.

По его мнению, логика такого маневра может заключаться в предварительной разведке: объект сначала оценил обстановку у Земли, а теперь может направиться для изучения лун Марса и Юпитера, находящихся в потенциально обитаемой «зоне Златовласки». В перспективе это позволит ему занять выгодную позицию для возможного повторного контакта.

В качестве рабочей гипотезы журналист предположил, что аномалии объекта, включая направленный к Солнцу «антихвост», могут объясняться работой передовых двигателей. Это может быть ионный двигатель, подобный экспериментальному VASIMR, или даже гипотетический «двигатель Алькубьерре», использующий искривление пространства-времени для сверхсветовых перемещений — технология, лишь теоретически возможная с точки зрения современной физики.

Вычислена цель вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля»

Автор также сослался на закрытость информации об объекте со стороны ряда агентств, включая ЦРУ, назвав ее «слишком чувствительной» для публичного разглашения, и призвал не отвергать версию об искусственном происхождении 3I/ATLAS как невозможную, а «принять вызов» для ее изучения.