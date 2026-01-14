Раскрыты характеристики iPhone 18

Apple начала раннюю стадию прототипирования смартфонов серии iPhone 18. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Так, компания делает ставку не на радикальный редизайн, а на изменение размеров дисплеев и дальнейшее функциональное разведение базовых и Pro-версий.

Стандартный iPhone 18 получит 6,27-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и сохранит привычный Dynamic Island. Аналогичную концепцию фронтальной панели, без заметных визуальных изменений, Apple планирует оставить и в других базовых и бюджетных моделях.

iPhone Air 2 оснастят 6,55-дюймовым LTPO-дисплеем с поддержкой 120 Гц. По предварительным данным, компоновка элементов на экране также останется без принципиальных изменений.

Ключевые нововведения ожидаются в старших версиях. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max тестируются с дисплеями диагональю 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. В этих моделях Apple может частично перенести систему Face ID под экран, оставив на виду лишь компактное отверстие для фронтальной камеры. Это приведет к первому заметному уменьшению Dynamic Island со времени его появления в iPhone 14 Pro.

Параллельно обсуждается возможный пересмотр графика запусков. По слухам, Apple рассматривает сценарий выпуска Pro-версий iPhone 18 в конце 2026 года, тогда как базовые модели могут быть перенесены на весну 2027 года.