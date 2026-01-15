Объявлена ​​дата запуска Oppo A6c

Компания OPPO объявила дату официального дебюта своей новой модели среднего уровня OPPO A6c. Согласно объявлению, анонс устройства состоится в Китае 15 января 2026 года.

Утекшие в сеть рекламные изображения показывают, что OPPO A6c не преподносит никаких сюрпризов в плане дизайна. В целом внешний вид устройства довольно похож на другие модели ранее представленной серии A6.

Заметен вертикально расположенный модуль камеры капсулообразной формы на задней панели. В этом модуле размещены двойная основная камера и светодиодная вспышка. Плавные линии корпуса призваны сделать смартфон удобным для удержания в руке.

OPPO A6c будет доступен в двух цветовых вариантах: фиолетовом и тёмно-оливковом. Компания OPPO пока не предоставила технические характеристики своей новинки и не уточнила, будет ли смартфон поддерживать 5G. Информация о ценах и региональных продажах станет известна после официального запуска.