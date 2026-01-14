Энергосистема США оказалась в шаге от коллапса

Прогресс в области искусственного интеллекта и мощных вычислительных систем значительно повысил энергозатраты дата-центров в Соединенных Штатах, что привело к повышенной нагрузке на энергосистему PJM, охватывающую 13 штатов и обслуживающую 67 миллионов потребителей. Существует риск перебоев с электроснабжением из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает MSN.

Марк Кристи, ранее возглавлявший Федеральную комиссию по регулированию энергетики, отмечает, что ситуация ухудшается: спрос на электроэнергию ежегодно увеличивается на 4,8%, а строительство новых электростанций отстает от темпов закрытия старых. Экологические инициативы, направленные на вывод из эксплуатации угольных и газовых электростанций, а также развитие доступных возобновляемых источников энергии, привели к дефициту электроэнергии.

Летом PJM компенсировала бизнесу убытки за простой в часы максимального спроса, что привело к увеличению цен на электроэнергию на 2%. Это вызвало недовольство среди населения. Ситуация усугубляется политическими разногласиями и отказом крупных технологических компаний, таких как Amazon и Google, сокращать потребление или инвестировать в строительство электростанций.

В ноябре 2025 года попытки согласовать новые правила для центров обработки данных провалились. PJM предупреждает о возможных веерных отключениях из-за дефицита мощности и пропускной способности. Спрос на электроэнергию продолжает расти, и дата-центры становятся ключевым фактором этой проблемы.