Двигатель для ракеты «Союз-5» готов к летным испытаниям

В Конструкторском бюро химавтоматики (входит в НПО "Энергомаш" "Роскосмоса") провели серию стендовых доводочных огневых испытаний нового ракетного двигателя РД0124МС. Они прошли успешно, сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

© Роскосмос

Как говорят специалисты, стендовые огневые доводочные испытания - ключевой этап наземной проверки ракетного двигателя до его установки на ракету. Его проводят на специальном испытательном стенде в условиях, максимально приближенных к реальному полету.

В 2025 году КБХА уже передало экземпляр этого двигателя, предназначенный для первого полета.

Одновременно с анализом результатов испытаний на предприятии изготавливают новые экземпляры РД0124МС.

"Образно говоря, именно на двигателях лежит самая тяжелая работа: они обеспечивают отрыв ракеты-носителя от Земли. Несут всю нагрузку, которая запускается, - объяснял ранее корреспонденту "РГ" экс-гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. - Помимо этого, предъявляются очень серьезные требования по качеству, поскольку выведение - наиболее ответственный участок полета любой ракеты, на котором в том числе обеспечивается и сохранность стартового комплекса".

Напомним: перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты. В том числе с использованием разгонного блока.

Как сообщалось ранее, для потребителя - заказчика пусковых услуг - ракета "Союз-5" от "Союза-2" отличается прежде всего грузоподъемностью. На низкую околоземную орбиту ракета-носитель среднего класса "Союз-2" выводит порядка 8 тонн в зависимости от космодрома запуска. "Союз-5" - носитель тоже среднего класса, но на такую же орбиту, например, с космодрома Байконур, будет выводить 17 тонн.

В составе "Союза-5" будут использоваться двигатели с лучшими в мире характеристиками по удельному импульсу тяги. Это маршевый двигатель первой ступени РД-171МВ разработки "Энергомаш", а также РД0124МС разработки воронежского Конструкторского бюро химавтоматики на второй ступени. Их применение обеспечит максимально возможные характеристики на паре топлива кислород - нафтил.