Google признала проблему с кнопками громкости в Android

Google официально подтвердила проблему в Android, из-за которой кнопки громкости ведут себя некорректно, если на устройстве включена функция доступности «Выделить для озвучивания» (Select to Speak). О баге компания сообщила в официальной заметке после жалоб пользователей.

Select to Speak — это сервис для людей с нарушениями зрения и пользователей, испытывающих трудности при чтении текста. Он позволяет озвучивать текст на экране, а также читать документы и описывать изображения с помощью камеры смартфона.

При активной Select to Speak кнопки громкости начинают работать не так, как ожидают пользователи:

вместо регулировки громкости медиа (музыка, видео, игры) они меняют громкость службы доступности;

при использовании камеры нажатие кнопок громкости не делает снимок, хотя многие используют этот способ как удобную «физическую» кнопку спуска.

О проблеме сообщил менеджер сообщества Google Аадил Шайх:

«Мы получили сообщения о том, что кнопки громкости работают некорректно на Android-устройствах с включённой функцией Select to Speak. Например, они регулируют громкость специальных возможностей вместо медиа, а в камере не позволяют сделать фото».

Google пока не уточняет, сколько пользователей столкнулись с проблемой, какие версии Android затронуты и когда именно выйдет фикс. Как правило, подобные баги устраняются в рамках плановых обновлений системы.

Пока фикса нет, Google предлагает простой, но не самый удобный обходной путь — отключить Select to Speak:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Специальные возможности». Выберите «Выделить для озвучивания». Отключите ярлык или саму функцию.

Разумеется, для пользователей, которым этот сервис действительно необходим, такой вариант может быть проблемным.