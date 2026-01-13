В Word обнаружили секрет, который Microsoft скрывала 30 лет

Блогер Albacore нашел в текстовом редакторе Microsoft Word секрет, который не могли обнаружить почти 30 лет. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Albacore, в версии Word Office 97 можно активировать секретные титры с именами разработчиков программы. Для этого необходимо выполнить крайне неочевидную последовательность действий — несколько раз переместить панель инструментов, после чего отправить встроенному помощнику фразу «This is not a contest» — «Это не соревнование».

Кроме того, для появления титров необходима определенная версия Office 97, а еще нужно переставить системные часы на 1997 год.

«Учитывая такую ​​сложную последовательность активации, меня не удивляет, что даже спустя 29 лет не осталось никаких очевидных следов пасхального яйца», — прокомментировал находку сам Albacore.

