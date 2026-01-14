Spigen выпустила ретрочехол для iPhone

Южнокорейская компания Spigen представила чехол Classic LS для смартфонов iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, приуроченный к 50-летнему юбилею Apple. Аксессуар выполнен в ретростилистике и отсылает к дизайну компьютеров Apple начала 1980-х годов, сообщает Yanko Design.

© Spigen

Визуальная концепция Classic LS основана на образах Apple Lisa образца 1983 года и Macintosh 128K 1984 года. Чехол выполнен в платиново-сером цвете, который широко использовался в компьютерной технике Apple того периода, а текстура поверхности имитирует пластик корпусов ранних ПК компании. На кнопке включения имеется гравировка «hello».

На задней панели размещен логотип Apple 1977–1998 годов. Блок камеры оформлен горизонтальными рельефными линиями, стилизованными под вентиляционные решетки классических компьютеров с электронно-лучевыми трубками. Чехол также совместим с сенсорной кнопкой управления камерой Camera Control, поддерживает технологию MagSafe, а также имеет отверстие для крепления ремешка.

Розничная стоимость Spigen Classic LS составляет $40 (около 3,1 тыс. руб.).