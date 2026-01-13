Apple повысит цены на платные сервисы в России

Компания Apple повысит цены на свои платные сервисы в России примерно на 19%. Изменения вступят в силу до начала лета 2026 года, сообщает iPhones.ru.

Речь идет о повышении цен на все подписки, которые доступны россиянам. Среди них: iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ и пакеты Apple One, приложения и игры в App Store.

iPhones.ru приводит примерные цены на основные подписки Apple:

iCloud+ 50 ГБ: с 59 до 69-79 рублей;iCloud+ 200 ГБ: с 149 до 179 рублей;iCloud+ 2 ТБ: с 599 до 749 рублей;Apple Music: с 169 до 199-209 рублей;Apple TV+: с 199 до 249 рублей;Apple One индивидуальная: с 365 до 449 рублей.

Напомним, что в последний раз цены на сервисы Apple в России изменились в 2015 году. Изменение цен связано с ростом НДС до 22% и разницей в курсе валют.