Найден старинный боевой рог, наводивший ужас на врагов

В Англии найден редкий артефакт — почти полностью сохранившийся бронзовый карникс возрастом 2000 лет. Это третий карникс, обнаруженный в Британии, и один из лучших в Европе. Инструмент датируется началом I века н. э. и использовался древними кельтами для воодушевления воинов и устрашения врагов, передает smithsonianmag.com.

© Norfolk Museum Service

Карникс был найден рядом с Тетфордом вместе с другими предметами: бронзовой головой кабана, железным предметом и пятью навершиями щитов. Исследователи из Pre-Construct Archaeology провели неинвазивную визуализацию и аккуратно извлекли артефакты из земли. Карникс сохранился с трубкой, мундштуком и колоколом, что является большой редкостью.

Бронзовая голова кабана, возможно, была частью боевого штандарта. Подобные предметы встречаются крайне редко. Карниксы изготавливались кельтами с III века до н. э. и состояли из длинной бронзовой трубки с изогнутыми концами.

Тетфорд находится на территории племени ицены, которые в 60 году н. э. восстали против римлян под предводительством Боудикки. Артефакты будут храниться в Исторической Англии, но их долгосрочное место хранения пока не определено.