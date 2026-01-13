Ученые оценили санитарное состояние помпейских бань

До прихода римлян посещение общественных бань в Помпеях было занятием малоприятным — вода там была загрязнена потом и мочой.

Древние Помпеи принято считать типично римским городом, тем более расположены они были всего в 240 километрах к юго-востоку от самого Рима. Однако бо́льшую часть своей истории Помпеи находились под контролем самнитов, обладавших самобытной культурой. Только после 80 года до н. э. город стал римской колонией — всего за 160 лет до того, как он был погребен под вулканическим пеплом Везувия.

Тем не менее, как и римляне, самниты, судя по всему, любили банные процедуры. Примерно после 130 года до н. э. они построили как минимум две общественные бани — Стабиевы и Республиканские термы.

По минеральным отложениям археологи и геологи сумели оценить качество воды, в которой купались посетители этих бань. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Грязная вода

Оказалось, что вода там оставляла желать лучшего.

«Вода в горячем бассейне Республиканских терм имела низкие значения стабильных изотопов углерода, что указывает на большое количество органических веществ», — говорит ведущий автор Гюль Сюрмелихинди из Майнцского университета в Германии.

При этом анализ отложений в 40-метровых колодцах, питавших бассейны, следов органики почти не выявил. «Это означает, что загрязнение происходило непосредственно в бассейнах», — объясняет исследовательница. Источником, скорее всего, были пот, кожное сало и даже моча купальщиков.

Ученые предполагают, что тому была веская причина. Подъем воды из глубоких колодцев с помощью системы ведер был медленным и трудоемким процессом: по оценкам, за час можно было достать лишь от 900 до 5000 литров. Этого хватало, чтобы полностью обновить воду в банях всего один-два раза в день.

Ситуация изменилась при римлянах. Всего за несколько десятилетий они построили акведук, чтобы снабжать Помпеи водой из природных источников примерно в 35 км к северо-востоку от города.

«Складывается впечатление, что строительство акведука было не только приоритетом, но и вопросом престижа: если в одном городе он есть, другой тоже хотел его заполучить», — отмечает Сюрмелихинди.

По оценкам исследователей, акведук подавал в Помпеи около 167 000 литров воды в час — этого было достаточно, чтобы обновлять воду в общественных банях гораздо чаще, а также обеспечить питьевой водой жителей.

Подтверждением гипотезы о возросшей гигиеничности бань стали отложения римской эпохи из стоков Стабиевых терм — в них Сюрмелихинди и ее коллеги нашли гораздо меньше органического углерода. Это говорит о том, что пот и моча в воде присутствовали в минимальных количествах благодаря частой замене воды в бассейнах.

Новая проблема

Правда, это не значит, что акведук сделал население Помпей здоровее. Поданная по нему вода распределялась по городу по свинцовым трубам, тогда как до этого жители пили дождевую воду, собранную с крыш — возможно, не такую чистую, но без примесей свинца.

Со временем загрязнение свинцом должно было уменьшиться, поскольку внутренние поверхности труб покрывались минеральными отложениями, и вода переставала контактировать со свинцом. Но по мнению некоторых исследователей, при ремонте водопровода и замене участков труб уровень свинца в воде снова мог резко возрастать.