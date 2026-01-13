ЕС пригрозил соцсети Маска санкциями

Еврокомиссар Хенна Вирккунен потребовала от Илона Маска срочно изменить работу Grok из-за появления запрещенного контента – иначе социальная сеть X может столкнуться с ограничениями согласно закону ЕС о цифровых услугах.

Американский миллиардер Илон Маск должен срочно исправить алгоритмы искусственного интеллекта Grok, иначе Евросоюз примет меры в рамках Закона о цифровых услугах, заявила еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

В соцсети X она написала: «Теперь компании Х необходимо исправить свой инструмент искусственного интеллекта в ЕС, и сделать это нужно быстро. В противном случае мы без колебаний задействуем DSA в полной мере для защиты граждан», передает ТАСС.

Вирккунен подчеркнула, что считает «ужасным» использование Grok для создания и распространения изображений обнажённых женщин и детей. Она добавила, что Еврокомиссия уже начала расследование и обязала X сохранять внутренние документы, связанные с деятельностью искусственного интеллекта.

Расследование против X в Евросоюзе стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который требует от интернет-платформ удалять запрещённый в ЕС контент без решения суда.

8 января Еврокомиссия обвинила X в генерации при помощи Grok антисемитского и педофильского контента. Власти также обязали платформу до конца 2026 года сохранять все документы, связанные с нейросетью Grok, что говорит о подготовке новых юридических мер против X.

Между тем лава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер пытается добиться блокировки платформы X, чтобы скрыть свою настоящую позицию по отношению к Дональду Трампу. Сам Илон Маск назвал правительство Британии фашистским.