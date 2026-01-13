Названа самая скачиваемая ИИ-система в мире

Модели искусственного интеллекта Qwen от Alibaba Cloud достигли рекордной популярности по всему миру, собрав 700 млн загрузок на платформе Hugging Face.

Семейство моделей искусственного интеллекта Qwen от компании Alibaba Cloud стало самой популярной системой с открытым исходным кодом в мире, сообщает ТАСС.

По данным платформы Hugging Face, количество скачиваний моделей Qwen превысило 700 млн. Компания отмечает, что открыла исходный код почти 400 моделей, а число их производных версий превышает 180 тыс.

Один из разработчиков Qwen заявил агентству Синьхуа: «Наша основная цель по-прежнему заключается в том, чтобы постоянно расширять границы производительности больших языковых моделей, оставаясь при этом приверженными принципу открытого исходного кода, чтобы ИИ действительно мог помочь большему количеству людей во всем мире».

В 2023 году Alibaba Cloud первой среди крупных китайских технологических компаний открыла исходный код своей большой языковой модели Qwen, сделав её доступной для широкой аудитории. Эта инициатива позволила значительно ускорить развитие экосистемы искусственного интеллекта в Китае и во всём мире.

В феврале 2025 года материнская компания Alibaba заявила о планах инвестировать 380 млрд юаней, что составляет примерно 52 млрд долларов, в развитие облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта в течение трёх лет.

На рынке искусственного интеллекта КНР помимо Alibaba Cloud активно развиваются Baidu, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI, что говорит о серьёзной конкуренции и стремительном технологическом прогрессе в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года китайская компания Zhipu AI представила самую мощную в стране модель искусственного интеллекта.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о перспективах роста искусственного интеллекта на фоне экономического спада.

Между тем немецкая компания BMW запланировала внедрять искусственный интеллект от китайской корпорации Alibaba во все свои новые автомобили.