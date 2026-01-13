Чат-боты Gemini и Grok получат доступ к сетям и базам данных Пентагона

Чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok и Gemini будут внедрены в системы Пентагона для оптимизации рабочих процессов министерства.

Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства США.

"Предоставление всему министерству обороны доступа к передовым генеративным моделям искусственного интеллекта, таким как Gemini от Google и Grok от xAI. <...> Создание руководства по быстрой и безопасной разработке и внедрению ИИ для преобразования корпоративных рабочих процессов", - отмечается в документе.

Помимо этого, Пентагон планирует использовать ИИ для управления боевыми действиями, моделирования боевых ситуаций и разработки новых видов вооружений. Ведомство также хочет привлекать лучших специалистов в области ИИ. Пентагон "ускорит процесс доминирования <...> ИИ в США, сделав его основой боевых действий во всех сферах", указано в сообщении.