У берегов Франции обнаружили стену подводного города

Геолог Ив Фуке, изучая новые лидарные карты морского дна у побережья французского департамента Финистер, заметил нечто необычное — идеально прямую линию длиной 120 метров.

Природа редко создаёт такие чёткие формы, и это вызвало его подозрения. Подтверждение гипотезы, как пишет американское издание Big Think (статью перевели ИноСМИ), пришло, когда сезонное отмирание водорослей улучшило видимость в воде.

Команда морских археологи совершила погружение у крошечного бретонского острова Сен и обнаружила на глубине девяти метров грандиозное сооружение — массивную каменную стену, сложенную из гигантских блоков.

Обнаруженная стена, получившая обозначение TAF1 от бретонского выражения Toul ar Fot ("Отверстие в волне"), впечатляет своими масштабами. Её длина составляет 120 метров, ширина — около 20 метров, а высота — примерно два метра.

Конструкция состоит из примерно шестидесяти гранитных монолитов, установленных парами на скальном основании с равными интервалами. Пространство между крупными камнями заполнено более мелкими плитами и уплотняющими фрагментами, что создаёт цельную и прочную структуру. Общая масса сооружения оценивается в 3300 тонн, что делает его крупнейшим подводным мегалитическим объектом на территории Франции.

Определив местоположение древней береговой линии, исследователи установили, что стена была построена в период между 5800 и 5300 годами до нашей эры. Эта датировка означает, что TAF1 на несколько столетий старше знаменитого Стоунхенджа и на тысячелетия древнее египетских пирамид в Гизе. Сооружение было возведено в эпоху позднего мезолита, когда уровень моря был ниже современного, но быстро поднимался из-за отступления ледников. Именно эти климатические изменения, вероятно, и стали причиной строительства.

Предназначение: дамба или рыболовная ловушка?

Учёные рассматривают две основные гипотезы о функции стены. Согласно первой, TAF1 представляла собой защитную дамбу, призванную оградить прибрежные поселения от наступающего океана. Это была смелая, но, по всей видимости, тщетная попытка доисторических людей закрепить береговую линию. Вторая гипотеза предполагает, что сооружение использовалось как масштабная стационарная рыболовная ловушка. Во время отлива рыба могла задерживаться в пространствах между камнями или в конструкциях из веток, что позволяло эффективно её добывать. В пользу этой версии говорит тот факт, что в том же районе найдены десятки более узких и извилистых каменных стен, которые могли быть частью сложной системы загона для морской фауны.

Переосмысление эпохи мезолита

Открытие TAF1 кардинально меняет представления об обществах эпохи мезолита, которые традиционно считались кочевыми сообществами охотников-собирателей. Строительство столь масштабного и технически сложного объекта требовало тщательного планирования, развитых инженерных навыков, социальной организации и скоординированного труда большого числа людей. Это указывает на то, что некоторые прибрежные общности начали переход к оседлости и созданию постоянных инфраструктур ещё до распространения земледелия, то есть до наступления неолита.

В статье, опубликованной в Международном журнале морской археологии, учёные проводят параллель между парными монолитами подводной стены и вертикальными камнями-менгирами, характерными для наземных мегалитических памятников Бретани. Важно, что подводные сооружения оказались старше своих наземных аналогов. Это открытие позволяет говорить о возможной преемственности: технологические и архитектурные знания, выработанные мезолитическими охотниками-собирателями, могли быть унаследованы и развиты более поздними неолитическими земледельцами.

Легенда о затонувшем городе Кер-Ис

Находка породила дискуссию о её связи с одной из самых известных бретонских легенд — о городе Кер-Ис. Согласно преданию, этот богатый город, защищённый дамбой и воротами, был затоплен из-за неосторожности дочери короля Градлона, Дахут, и теперь покоится на дне залива Дуарнене. Учёные предполагают, что катастрофическое затопление прибрежных сооружений в результате быстрого подъёма уровня моря могло оставить глубокий след в коллективной памяти поколений. Со временем реальные события могли трансформироваться в миф о погибшем городе, обрастая поэтическими деталями.

Остров Сен, близ которого была найдена стена, сам окутан легендами. Римские источники упоминали о служившем там святилище с девятью жрицами. Из-за опасных вод и частых кораблекрушений остров получил мрачную поговорку: "Кто видит Сен, видит свой конец". Примечательно, что в годы Второй мировой войны островитяне массово вступили в движение Сопротивления, за что их малая родина стала самой орденоносной коммуной Франции.

Открытие комплекса TAF1 не только отодвигает вглубь веков историю монументального строительства в Европе, но и заставляет по-новому взглянуть на потенциал прибрежных сообществ каменного века. Оно также указывает на огромный, ещё не изученный археологический потенциал континентального шельфа, скрывающего, вероятно, множество других затопленных памятников. Прогресс в технологиях подводных исследований, таких как лидар, открывает новые горизонты для поисков. Возможно, ключом к этим открытиям послужат не только точные карты, но и старинные легенды, веками хранившие память о древних катастрофах и исчезнувших мира.