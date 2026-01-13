В Android 17 появится функция защиты уведомлений от посторонних

В тестовой сборке Android 17 обнаружена новая функция, ориентированная на повышение уровня конфиденциальности пользовательских данных. Нововведение предусматривает гибкую настройку отображения уведомлений во всплывающих окнах, сообщает GizChina.

На появление новой функции указывают элементы в коде системы — «app_locked_new_notification» и «app_locked_notification_message». Их появление свидетельствует о подготовке механизма, позволяющего скрывать содержимое уведомлений от выбранных приложений.

Предполагается, что в рамках функции App Lock система сможет заменять текст уведомления и данные об отправителе нейтральной формулировкой вроде «Новое сообщение». Такой подход снижает риск утечки персональной информации в ситуациях, когда экран устройства находится на виду — например, в общественном транспорте или кафе.

Компания Google официально не анонсировала данную возможность, однако ее присутствие в тестовой версии указывает на высокую вероятность появления функции в финальном релизе Android 17.