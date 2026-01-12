Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование против X

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении американской соцсети X из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok.

"Мы приняли решение начать официальное расследование, чтобы установить, нарушила ли X свои законные обязательства в рамках закона о безопасности в интернете", - говорится в заявлении Ofcom.

Регулятор пояснил, что во время расследования будет изучено, существует ли риск, что британские пользователи "видят контент, который является запрещенным в Соединенном Королевстве", сделало ли руководство соцсети шаги, чтобы не допустить демонстрации подобного контента, и было ли сделано это оперативно. Ofcom также намерен изучить, есть ли риск для детей от изображений, которые создаются чат-ботом Grok.

На прошлой неделе источники газеты The Daily Telegraph в правительстве указали на существующие возможности рестрикций в рамках закона о безопасности в интернете. Они включают в себя штрафы на миллиарды фунтов стерлингов или блокирование доступа к соцсети на территории страны.

По информации The Daily Telegraph, причиной недовольства Лондона стали откровенные изображения женщин и детей, которые интегрированный в соцсеть чат-бот создает по запросу пользователей. Как отмечает издание, так называемые дипфейки уже затронули жену наследника британского престола принцессу Уэльскую Кэтрин (Миддлтон), британских знаменитостей, членов кабинета министров, депутатов.

Ранее министр по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства Лиз Кэндалл заявила, что поддержит Ofcom в случае, если он рекомендует полностью заблокировать доступ к X. Как подчеркнул телеканал GB News, в британском правительстве полагают, что скоординированные действия различных стран в отношении соцсети пошлют сильный сигнал ее владельцу Илону Маску.