«Ангара-А5» впервые вывела с Плесецка спутник для Минобороны

Ракета "Ангара-А5" в 2025 году впервые вывела с космодрома Плесецк спутник для Минобороны РФ, ранее такие задачи выполнялись только с Байконура.

Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур", - сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что следующим этапом станет запуск "Ангары" с космодрома Восточный, в том числе для задач по Российской орбитальной станции. В последующем - для пилотируемой космонавтики и для выполнения задач по лунному направлению.

Мантуров добавил, что "Ангара-А5" является экологически чистой ракетой, поскольку в ней используется кислород-керосин, а до этого применялся гептил.