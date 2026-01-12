Google упростит покупку товаров в интернете через нейросети

Google представила открытый стандарт Universal Commerce Protocol (UCP), призванный упростить интеграцию функций онлайн-покупок в диалоговые интерфейсы чат-ботов. Разработка велась при участии представителей розничной торговли, что позволяет учесть ключевые потребности продавцов и повысить эффективность цифровых каналов продаж, сообщает TechCrunch.

© Google/YouTube

UCP охватывает не только поиск и оформление заказов, но и процессы послепродажного обслуживания — от консультаций до сопровождения клиента после покупки. Такой подход должен упростить взаимодействие между покупателями и торговыми площадками на фоне роста популярности чат-ботов. Параллельно Google заявляет о поддержке и других протоколов — AP2, A2A и MCP, которые могут применяться в смежных сценариях электронной коммерции.

В ближайшее время пользователи сервисов Google получат возможность приобретать товары в ИИ-режиме — непосредственно в браузере или в диалоговом окне Gemini, не переходя на внешние сайты. На первом этапе функция будет доступна для магазинов ряда крупных американских ритейлеров. Оплата будет интегрирована с Google Pay и Google Wallet, а в перспективе предусмотрена поддержка PayPal.