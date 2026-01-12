Индия захотела получить доступ к исходному коду смартфонов

Индия планирует потребовать от производителей смартфонов предоставить исходный код правительству и внести ряд изменений в программное обеспечение в рамках пакета мер безопасности, сообщает Reuters. Это вызвало сопротивление со стороны гигантов вроде Apple и Samsung.

Технологические компании возразили, что пакет из 83 стандартов безопасности, который также включает требование уведомлять правительство о крупных обновлениях программного обеспечения, не имеет мировых прецедентов и рискует раскрыть конфиденциальные детали, говорят четыре источника, знакомых с обсуждениями. Агентство ознакомилось с конфиденциальными правительственными и отраслевыми документами.

План является частью политики премьер-министра Нарендры Моди по повышению безопасности пользовательских данных на фоне роста онлайн-мошенничества и утечек данных на втором по величине рынке смартфонов в мире с почти 750 млн телефонов.

Секретарь министерства IT Кришнан заявил Reuters в субботу, что любые законные опасения отрасли будут рассмотрены открыто, добавив, что делать выводы преждевременно. Представитель министерства сообщил в письменном заявлении, что не может комментировать дальше из-за продолжающихся консультаций с технологическими компаниями.

После публикации материала министерство IT заявило, что консультации направлены на разработку надлежащей и надежной нормативной базы для мобильной безопасности. Ведомство опровергло заявление о том, что рассматривает возможность получения исходного кода от производителей смартфонов, не уточняя детали и не комментируя правительственные или отраслевые документы, на которые ссылается Reuters.

Xiaomi и Samsung, чьи телефоны используют операционную систему Android от Google, занимают 19% и 15% индийского рынка соответственно, Apple — 5%, по оценкам Counterpoint Research.

Среди наиболее чувствительных требований в новых индийских требованиях телекоммуникационной безопасности — доступ к исходному коду, то есть базовым программным инструкциям, которые заставляют телефоны работать. Его будут анализировать и, возможно, тестировать в специализированных индийских лабораториях, следует из документов.

Индийские предложения также требуют от компаний внести изменения в программное обеспечение, чтобы разрешить удаление предустановленных приложений и блокировать приложениям использование камер и микрофонов в фоновом режиме для предотвращения вредоносного использования.

«Отрасль выразила обеспокоенность тем, что ни одна страна в мире не вводила обязательные требования безопасности на глобальном уровне», — говорится в декабрьском документе министерства IT с описанием встреч чиновников с Apple, Samsung, Google и Xiaomi.

Стандарты безопасности, разработанные в 2023 году, сейчас в центре внимания, поскольку правительство рассматривает возможность ввести их законодательно. Представители министерства IT и технологических компаний должны встретиться во вторник для дальнейших обсуждений.

Производители смартфонов тщательно охраняют свой исходный код, пишет агентство. Apple отклонила запрос Китая на исходный код в период с 2014 по 2016 год, американские правоохранительные органы также пытались и не смогли его получить.