SpaceX сделала доступ к Starlink бесплатным в Иране

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, отменила плату за доступ к инфраструктуре Starlink в Иране на фоне отключения интернета во время протестов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, информация о бесплатном доступе пока не была подтверждена со стороны компании, поскольку не является публичной.

Маск не впервые использует Starlink в качестве инструмента мягкой силы. Ранее бесплатный доступ к интернету был предоставлен украинцам, в том числе ВСУ, отмечает агентство.

Согласно данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, доступ к сети в Иране ограничен уже более 96 часов. 9 января Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности.

12 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ограничение доступа к интернету в Иране было введено после того, как во время протестов начались координируемые из-за рубежа террористические операции.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.