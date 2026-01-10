Великобритания может запретить соцсеть X из-за скандала с чат-ботом Grok

Власти Великобритании могут принять меры в отношении соцсети X, вплоть до ее запрета на территории страны, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Речь идет об откровенных изображениях женщин и детей, которые интегрированный в соцсеть чат-бот создает по запросу пользователей.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью радиостанции Greatest Hits Radio, что поручил поручил медиарегулятору Ofcom изучить возможные варианты действий.

«X должен взять ситуацию под контроль. <...> Это неправильно. Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я распорядился, чтобы все возможные варианты действий были рассмотрены», — сказал он.

3 января агентство Bloomberg сообщило, что модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера и размещала его на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей.