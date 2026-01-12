Ученые нанесли на карту Марса 16 новых рек

Международная команда планетологов впервые составила глобальную карту 16 крупных древних речных бассейнов на Марсе.

Несмотря на отсутствие активной тектоники плит (основного "двигателя" крупных речных сетей на Земле), эти марсианские "артерии" переносили около 42% всех речных осадков планеты и покрывали территории размером с Южную Корею или Исландию, считают ученые, пишет РЕН ТВ.

"На Земле наши крупнейшие реки и их водосборные бассейны покрывают почти половину континентов, потому что климат и тектоника плит совместно формируют горы и создают пространство для течения рек. Марс же не имеет тектоники плит, но все равно сохранил убедительные свидетельства древних долин и речных отложений", – отметил ведущий автор исследования – научный сотрудник Университета Техаса Абдалла С. Заки.

Водные каналы занимали всего около 5% поверхности древнего Марса, но сыграли ключевую роль в его геологической эволюции.

