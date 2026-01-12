Ученые нанесли на карту Марса 16 новых рек

Свободная прессаиещё 2

Международная команда планетологов впервые составила глобальную карту 16 крупных древних речных бассейнов на Марсе.

Ученые нанесли на карту Марса 16 новых рек
© Global Look Press

Несмотря на отсутствие активной тектоники плит (основного "двигателя" крупных речных сетей на Земле), эти марсианские "артерии" переносили около 42% всех речных осадков планеты и покрывали территории размером с Южную Корею или Исландию, считают ученые, пишет РЕН ТВ.

"На Земле наши крупнейшие реки и их водосборные бассейны покрывают почти половину континентов, потому что климат и тектоника плит совместно формируют горы и создают пространство для течения рек. Марс же не имеет тектоники плит, но все равно сохранил убедительные свидетельства древних долин и речных отложений", – отметил ведущий автор исследования – научный сотрудник Университета Техаса Абдалла С. Заки.

Водные каналы занимали всего около 5% поверхности древнего Марса, но сыграли ключевую роль в его геологической эволюции.

Ранее «СП» сообщала о том, что Роскосмос заключил контракт на работы по созданию лунной электростанции.