В Египте нашли крупный византийский монастырь

Египетские археологи обнаружили в южной части страны остатки большого византийского монастыря, что дает новые сведения о жизни и богослужениях ранних христианских монахов в долине Нила. Раскопки проводила египетская миссия под эгидой Высшего совета по древностям на территории Аль-Карья би-Аль-Дувейр в районе Тима губернаторства Сохаг. О ценной находке сообщают местные СМИ.

© Российская Газета

По оценкам специалистов, комплекс датируется византийским периодом - примерно IV-VII веками н.э., когда Египет играл ключевую роль в становлении традиций христианского монашества.

Обнаруженный объект представляет собой тщательно спланированное постоянное монашеское поселение в Верхнем Египте. Раскопки выявили сеть зданий из сырцового кирпича с организованной планировкой. Сохранность указывает на длительное использование.

Археологи обнаружили стены, уровни полов и внутренние перегородки, свидетельствующие о строгой общинной жизни. Планировка предполагает зоны для проживания, молитвы, труда и совместных занятий, отражающие дисциплинированный распорядок монахов византийской эпохи.

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи отметил, что находка подчеркивает богатство культурного наследия Египта в разные исторические периоды и помогает продвигать культурный туризм за пределами известных памятников. Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мохамед Исмаил Халед заявил, что открытие предоставляет важные новые данные о монашеской жизни в Верхнем Египте. Архитектурная организация комплекса указывает на полноценную монашескую общину с упорядоченным и коллективным образом жизни.

Руководитель сектора египетских древностей Мохамед Абдель-Бадие рассказал, что обнаружены прямоугольные здания из сырцового кирпича, ориентированные с запада на восток, размерами от 8 на 7 метров до 14 на 8 метров. Некоторые постройки включают прямоугольные залы с апсидами или молитвенными нишами. Найдены небольшие комнаты со сводчатыми потолками - вероятно, индивидуальные кельи.

Стены сохранили следы штукатурки с нишами и углублениями, полы выполнены из уплотненного раствора. В некоторых зданиях имеются южные дворы с четкими входами. Обнаружены небольшие круглые установки, предположительно использовавшиеся как общие обеденные столы.

Руководитель древностей Сохага Мохамед Наджиб сообщил, что обнаружены бассейны из красного кирпича и известняка с покрытием из красного раствора - вероятно, для хранения воды или мелкого производства.

В комплексе найдены остатки большой церкви из сырцового кирпича, ориентированной с востока на запад, размерами около 14 на 10 метров - по мнению археологов, главного храма монастыря.