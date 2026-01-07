ИИ-эмбарго: Трамп может лишить Китай технологического будущего

Публикация «Плана действий в области искусственного интеллекта» (ИИ) администрации Трампа обозначила решительный курс на закрепление глобального технологического доминирования США. Об этом в своей статье рассказал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник группы экономических исследований США Центра североамериканских исследований, Сергей Дмитриев.

© Московский Комсомолец

По его словам, этот документ, основанный на указе «Устранение барьеров на пути к американскому лидерству в области искусственного интеллекта», трансформирует ИИ из области научно-технической политики в ключевой инструмент геоэкономической и внешнеполитической стратегии.

Внешнеэкономическая составляющая плана сфокусирована на двух стратегических задачах. Во-первых, это защита национального технологического суверенитета путем жестких ограничений для конкурентов, прежде всего Китая. Указ «Содействие экспорту американских ИИ-технологий» прямо предписывает «снижение международной зависимости от технологий ИИ, разработанных нашими противниками» (то есть противниками США).

Это реализуется через отказ в доступе к американским вычислительным ресурсам, запреты на закупки компонентов из «недружественных» стран и давление на союзников с целью гармонизации их экспортного контроля с американскими нормами.

Как отмечает сенатор Рикеттс: «Соединённые Штаты лидируют в гонке ИИ с коммунистическим Китаем во многом благодаря нашему доминированию в сфере глобальных вычислительных мощностей. Отказ Пекину в доступе к этим ИИ-чипам необходим для нашей национальной безопасности».

Во-вторых, план нацелен на активный экспорт американских технологических решений и формирование зависимых от США экосистем в третьих странах. Через создание «комплексных экспортных пакетов», включающих оборудование, софт, стандарты и финансирование, Вашингтон стремится выстроить альтернативу китайским инициативам, подобным «Цифровому шелковому пути».

Особое внимание уделяется странам, традиционно входящим в орбиту технологического влияния России, таким как Казахстан, где реализуются многомиллиардные проекты с участием Nvidia, Oracle и Cisco.

Администрация делает ставку на беспрецедентную мобилизацию ресурсов частного сектора через инициативы типа «Миссия Генезис», облегчающую доступ компаний к данным национальных лабораторий. Партнерство с гигантами вроде Nvidia, Microsoft и Amazon, планирующей инвестировать до $50 млрд в правительственный ИИ-проект, стало краеугольным камнем этой стратегии.

Одновременно Вашингтон использует торговые соглашения (с Великобританией, Японией, Южной Кореей) для продвижения своих цифровых стандартов и оказывает дипломатическое давление, добиваясь от партнеров, таких как Сингапур и Малайзия, внедрения механизмов контроля за перемещением технологий.

Однако амбициозным планам США противостоит уверенная конкурентная политика Китая, который отвечает собственным «Планом действий», используя преимущества в скорости развертывания инфраструктуры, доступе к энергоресурсам и редкоземельным металлам. Китайские компании, в частности Huawei, сохраняют сильные позиции на мировом рынке благодаря комплексным предложениям.

Кроме того, глобальная гонка за лидерство в ИИ накаляется: Саудовская Аравия инвестирует $100 млрд в проект «Превосходство», ЕС и другие страны также наращивают финансирование.

Внутри самой американской стратегии существуют серьезные противоречия. С одной стороны, провозглашается жесткое технологическое противостояние с Китаем, с другой — администрация вынуждена идти на уступки бизнесу, заинтересованному в китайском рынке, разрешая поставки менее совершенных чипов.

«Концентрация администрации Трампа на форсированном развитии одной отрасли создает целый ряд внутриэкономических проблем, связанных с необходимостью отвлечения федеральных ресурсов на стимулирование точечных проектов, интерес к которым подогревается ожиданиями спекулятивной прибыли в будущем», — отмечается в анализе.

Экономическая отдача от массовых инвестиций в ИИ пока неочевидна: исследования показывают, что большинство компаний не видят tangible-результатов, а отрасль сталкивается с колоссальными затратами на энерго- и водоснабжение центров обработки данных или дата-центров.

Таким образом, внешнеэкономическая стратегия Трампа в сфере ИИ представляет собой агрессивную попытку консолидировать технологическое лидерство США, переформатировать глобальные цепочки создания стоимости в свою пользу и сдержать Китай. Однако ее успех поставлен под сомнение наличием сильных внешних конкурентов, внутренними экономическими диспропорциями и растущими сомнениями в устойчивости самого инвестиционного бума в искусственный интеллект. Реализация этого плана будет определять не только технологический ландшафт, но и баланс сил в мировой экономике на долгие годы вперед.