Экспедиция «Эллэйада» открыла новый вид улитки

Начиная с 1994 года, преподаватель и знаток родного края Прокопий Ноговицын (специалист в областях палеонтологии, археологии и этнографии) из села Ой Хангаласского района возглавляет научно-исследовательскую экспедицию под названием «Эллэйада».

Изначально мероприятие получило поддержку от академика Никиты Соломонова, доктора биологических наук. В рамках очередного этапа деятельности, участники экспедиции сделали открытие нового для науки вида моллюска – улитки.

Экспедиция «Эллэйада» традиционно проводит исследования в среднем течении реки Лены, где её члены обнаруживают трилобитов и онколитов, остатки керамических изделий и признаки древних поселений, а также изучают флору и фауну центральной части Якутии. Место находки нового вида моллюска – берег Лены, выше течением от села Улахан-Ан.

Результатом сотрудничества с известным малакологом Е. В. Шиковым, научным сотрудником Тверского государственного университета, стала публикация статьи в журнале Ruthenica 2 января 2026 года, посвящённая открытию нового вида улитки – Vallonica yakutica.

За время работы участниками экспедиции «Эллэйада» были выявлены 12 из 42 известных мест обитания древнего человека в среднем течении Лены на территории Якутии. Особого внимания заслуживают фрагменты черепов плейстоценовых снежного барана и бизона, признанные самыми крупными в мире.

В окрестностях села Тумул экспедицией была найдена рукоять ножа для обработки шкур, изготовленная из бивня мамонта. В районе Куллаты был обнаружен вкладышевый нож, особенностью которого является наличие кремниевых лезвий-пластин, вставленных в прорезь на роге. Интересно, что артефакт был извлечён из земли евражкой. Эксперты подчеркивают исключительную научную ценность подобных находок.