Ученый предупредил о магнитных бурях в 2026 году

В 2026 году ожидается много магнитных бурь. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

Он пояснил, что основным фактором, вызывающим магнитные бури на Земле, стали корональные дыры на Солнце. По словам ученого, их число резко увеличилось.

«Фактор этот все еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много», — предупредил Богачев.

27 декабря 2025 года на Солнце была отмечена сильная вспышка уровня M5.1. Ее мощность составила примерно 50 процентов от порога высшего балла Х. Пока самой сильной является вспышка уровня X9, которая произошла 3 октября 2024 года.