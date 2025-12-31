Назван безобидный симптом, который может быть признаком рака

Вздутие живота, нередко встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, рассказал доктор Дональд Грант, врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy. Об пишет The Sun.

Во время новогодних праздников специалисты советуют соблюдать умеренность, так как жирная, сладкая и соленая пища нагружает пищеварение, напомнили журналисты.

«У женщин вздутие живота часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей», — пояснил Грант.

По мнению специалиста, это состояние может также сигнализировать о болезни Крона или дивертикулите.

При этом вздутие живота должно вызывать беспокойство только тогда, когда сохраняется в течение двух-трех недель, уточнил консультант.

