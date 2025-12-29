Названы самые долгоживущие смартфоны 2025 года

Издание GSMArena подвело итоги 2025 года и назвало смартфоны с лучшей автономностью.

Главный тренд — массовый переход на кремний-углеродные аккумуляторы. Батареи на 7000 мАч стали нормой, а к концу года на рынок вышли первые модели с емкостью около 10 000 мАч.

Первое место занял OnePlus 15. В смешанном тесте новинка проработала 23 часа 7 минут. На втором месте оказался Oppo Find X9 Pro с результатом 21:57, а третью строчку занял iQOO 15, показав 21:47 часа.

В топ-10 также вошли Realme GT 7 и GT 8 Pro, Nubia Z80 Ultra, RedMagic 11 Pro, Poco F8 Ultra, HONOR Magic 8 Lite и Apple iPhone 17 Pro Max, который сравнялся с HONOR по автономности — 17:58 часа.

GSMArena ожидает, что в 2026 году рост автономности продолжится, а кремний-углеродные батареи появятся не только во флагманах, но и в среднем сегменте.