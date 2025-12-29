Пропавший в Антарктике робот вернулся с пугающими данными

Австралийское агентство CSIRO в Антарктиде запустило эксперимент с роботом для изучения ледника Тоттен, но течение унесло его к леднику Денман. Робот, предназначенный для измерения солености и температуры воды, оказался подо льдом и собирал данные 9 месяцев, сообщает Science Advances.

Несмотря на невозможность передачи данных, ученые смогли определить маршрут робота с помощью спутниковых снимков и сопоставить их с измерениями глубины. Робот собрал 195 профилей данных, показав, что шельфовый ледник Шеклтона не тает, а ледник Денман подвергается таянию из-за теплой воды, что может повысить уровень моря на 1,5 метра.

Эти данные, опубликованные в журнале, стали первыми океанографическими измерениями под шельфовым ледником Восточной Антарктики. Ученые планируют использовать подобные дроны для мониторинга таяния ледников в отдаленных регионах.

Ледник в Антарктиде исчезает с рекордной скоростью

Ранее гуманоидный робот A2 установил рекорд Гиннесса, преодолев пешком 106-километровый маршрут между двумя провинциями. В компании уточнили, что A2 прошел весь путь без отключения благодаря системе горячей замены аккумуляторов, которая обеспечила непрерывную работу на протяжении всего испытания.