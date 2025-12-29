Улетающий 3I/ATLAS испустил две струи

На новых снимках межзвездной кометы 3I/ATLAS видны две испускаемые ею струи.

© Naukatv.ru

Снятые «Хабблом» фото опубликовал гарвардский астрофизик Ави Леб, главный популяризатор 3I/ATLAS, и предложил их возможные объяснения.

Солнечная струя, длина которой в десять раз превышает ее ширину, уже была зафиксирована «Хабблом» 21 июля. Она зародилась вблизи освещенного Солнцем полюса задолго до перигелия, при прохождении его отклонялась слабо. Если предположить, что ориентация оси вращения кометы не менялась, теперь ее «бывший дневной бок», наоборот, направлен в противоположную от светила сторону — туда же, куда и более слабая струя на новых снимках.

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

© Naukatv.ru

По мнению ученого, возможны два объяснения струй.

Cтруи испускаются с противоположных сторон ядра. Это означает, что активность 3I/ATLAS после перигелия отличается от той, что наблюдалась до него. Либо хорошая теплопроводность кометы (если исходить из ее естественной природы) перенесла избыток солнечной энергию с дневной стороны на ночную, либо (если это искусственный объект) струя служит для защиты от солнечного ветра, выбросов корональной массы или самого солнечного излучения.

Cтруи зарождаются на освещенной Солнцем стороне, но имеют разный состав. Антихвост был достаточно большим и направленным к нашей звезде, но ее излучение могло его частично развернуть — самые мелкие частицы и газ, а также пылинки с изначально невысокой скоростью.

«Истинное происхождение струй можно выяснить, измерив профиль скоростей в обеих струях по данным будущих спектроскопических наблюдений на крупных телескопах, таких как обсерватория Кека на Гавайях или Очень большой телескоп в Чили. Согласно второй интерпретации, более слабая струя также должна иметь точку выброса на солнечной стороне ядра, а ее скорость удаления от Солнца должна возрастать с расстоянием. В случае технологической природы обе струи, вероятно, будут демонстрировать высокую скорость (превышающую 1 км/с) уже в точке выброса вблизи ядра», — подытожил астрофизик.

Он также обратил внимание на разницу в яркости и форме струй на снимках от 12 и 27 декабря. Профессор предположил, что это связано с колебаниями струй, если они не совпадают с осью вращения 3I/ATLAS. Такая версия может объяснять замеченную ранее пульсацию кометы.

Команда Ави Леба продолжит анализ последних данных «Хаббла» по 3I/ATLAS, заверил он в заключение.