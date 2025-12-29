Мумии Чинчорро могли быть первой формой древней арт-терапии

Исследование, опубликованное в Cambridge Archaeological Journal, предлагает необычную интерпретацию древней практики мумификации Чинчорро.

Доктор Бернардо Арриаса считает, что искусственная мумификация, особенно детей, могла возникнуть как способ эмоционального преодоления высокой младенческой смертности и помочь семьям справляться с горем.

Кто такие Чинчорро

Чинчорро были общиной искусных рыбаков, ремесленников и мастеров по захоронению умерших, живших вдоль побережья пустыни Атакама в Чили. Они создавали уникальные искусственные мумии между 7000 и 3500 годами до н.э., тщательно обрабатывая тела умерших. Процесс включал извлечение внутренних органов, иногда удаление плоти, заполнение пустот волокнами, глиной и землей, а также укрепление тела с помощью палочек. Затем мумии покрывались пастой из черного марганца, а позднее — из красной охры, чтобы воссоздать черты лица и анатомические детали.

Доктор Арриаса предполагает, что самые ранние мумии могли служить местной формой художественного самовыражения, позволяя родителям выражать скорбь и находить эмоциональное облегчение.

«Пребывание в Дамбартон-Окс дало мне возможность глубже понять, как арт-терапия могла помочь справиться с горем», — отмечает исследователь.

Искусство и эмоциональная поддержка

Мумии Чинчорро, особенно детские, представляют собой сложные художественные объекты. Они не только фиксировали облик умершего, но и позволяли родителям и сообществу визуально пережить утрату. Доктор Арриаса отмечает:

«Преображенное тело стало холстом для выражения эмоций и местом, где эти древние люди могли находить утешение. Они почитали умерших как визуальные символы».

Современная психология называет арт-терапию инструментом, помогающим человеку выразить чувства через искусство, что подтверждает актуальность аналогии с практикой Чинчорро. В последние годы ученые начали рассматривать эти мумии как объекты искусства, включенные даже в Атлас мирового искусства.

Экологические и социальные причины

Многие детские мумии были обнаружены в долине Камаронес, где вода содержала высокие концентрации токсичного мышьяка — около 1000 мкг/л, что в сотни раз превышало безопасный уровень. Это приводило к проблемам с репродуктивным здоровьем, выкидышам и высокой младенческой смертности.

«Смерть новорожденного в малых сообществах могла угрожать существованию семьи, поэтому горе родителей имело ключевое значение», — поясняет Арриаса.

В этих условиях мумификация, возможно, выполняла двойную роль — символическую память о умерших и эмоциональное облегчение.

Влияние марганца

Использование краски на основе оксида марганца для покрытия мумий могло представлять опасность для здоровья. Анализы показали повышенный уровень марганца у многих жителей Чинчорро, что приводило к марганцевому синдрому с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона: галлюцинации, физические боли, потеря мимики и патологический смех.

Со временем племя, вероятно, осознало опасность и перешло к использованию красной охры. По гипотезе Арриасы, женщины играли ведущую роль в создании «черных мумий», близких к младенцам, тогда как «красные мумии», уделявшие внимание видимости и социальным знакам, могли готовить мужчины.

Значение исследования

Сегодня это открытие помогает понять социальные и психологические аспекты похоронных обрядов Чинчорро. Оно также демонстрирует, что древние практики могли сочетать в себе художественное творчество и эмоциональное исцеление, выполняя функции ранней формы арт-терапии.