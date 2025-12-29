Названы самые недооцененные смартфоны 2025 года

В одном из выпусков на YouTube ведущий канала Tech Spurt рассказал, на какие модели смартфонов сейчас стоит обратить внимание.

© YouTube/Tech Spurt

Многие о них забывают, а зря.

OPPO Reno 13 Pro

Это отличный смартфон среднего класса. У него 6,8-дюймовый экран, привлекательный дизайн, полноценная защита от воды. Производительности тоже вполне хватит для запуска требовательных игр.

Honor Magic 8 Lite

Смартфон среднего класса, изготовленный из сверхпрочного стекла и оснащённый отличными динамиками. Ещё у него есть специальная технология защиты от падений. Производитель заявляет, что смартфон может выдержать падение с высоты до 2,5 м. Аккумулятор здесь на 7500 мА*ч, поэтому по поводу автономности можно не переживать.

Honor 400 Pro

Неплохой выбор, если вам не хватает денег на флагман. Здесь стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, который немного устарел, но всё ещё подходит для самых "тяжёлых" игр. Смартфон может проработать даже при активном использовании более суток без подзарядки и поддерживает блок питания на 100 Вт.

Honor 400 Lite

Аппарат с ярким экраном, мощным аккумулятором, фронтальной камерой, которая идеально подходит для селфи-фото. Заметно, что создатели этой модели во многом вдохновлялись iPhone: у него похожие вырез для фронталки, обработка снимков, дизайн (угловатость).

© Tech Spurt

Motorola Edge 70

Тонкая модель, которая станет альтернативой смартфонов от Samsung и Apple. Смартфон при этом легче и имеет значительно большую батарею. Дисплей у него 6,7", AMOLED, есть защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Что касается автономности, то даже при постоянном использовании устройство доживает до конца дня.

Vivo X Fold 5

Складной смартфон, который часто недооценивают. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 и позволяет получать очень неплохие снимки. Если вы также готовы смириться с недостаточной оптимизацией ОС и некоторыми странными багами, то можете приобрести эту модель.

Xiaomi 15T

Этот смартфон имеет диагональ экрана 6,83", защиту от воды и пыли IP68, стереодинамики, процессор Dimensity 8400 Ultra. Ёмкость аккумулятора при этом - 5500 мА*ч. Основная камера с алгоритмами Leica позволяет создавать детализированные снимки. Телефотообъектив тоже неплохо подходит для съёмки портретов.