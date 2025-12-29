В российском регионе нашли фрагмент отделяющейся части ракеты-носителя

Фрагмент отделяющейся части ракеты-носителя "Союз-2.1б" обнаружили в Вилюйском районе Якутии.

© spas-sakha.ru

Об этом сообщили в службе спасения республики.

"Один фрагмент ракеты-носителя - топливный бак целиком - обнаружен сегодня на территории Вилюйского района. Фрагмент лежит в редколесье. Фрагмент обнаружен во время работ по отбору проб снега на измерение радиации. Поиски других отделяющихся частей и эвакуация фрагментов ракеты-носителя будут продолжены весной, в более благоприятное для работ время", - говорится в сообщении со ссылкой на старшего группы спасателей службы спасения республики Павла Алексеева.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома Восточный 28 декабря в 22:18 по местному времени.