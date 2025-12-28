Маска позабавило видео, где робот Unitree ударил оператора ногой в пах

Техномагнат Илон Маск лайкнул ролик, на котором человекоподобный робот Unitree G1 наносит удар ногой в пах своему же оператору, и прокомментировал его смеющимся смайликом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

На момент публикации новости клип имел свыше 600 тыс. просмотров и почти 5 тыс. лайков.

Автор ролика отметил, что эта история дает повод задуматься о необходимости пересмотра традиционных подходов к безопасности при тестировании человекоподобных роботов.

Илон Маск создаст армию роботов

Ранее сообщалось, что на техномагната произвели впечатление шесть человекоподобных роботов G1, исполнившие синхронное сальто вперед на концерте известного певца Ван Лихуна.

Предприниматель сделал репост публикации о выступлении и назвал действия роботов «впечатляющими».