В «Роскосмосе» уточнили сроки первого пуска ракеты «Союз-5»

Дата первого пуска российской ракеты среднего класса «Союз-5» будет определена после завершения всех автономных и комплексных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Изначально запуск планировался на конец 2025 года, однако совместно с казахстанскими партнерами сроки были скорректированы.

В госкорпорации пояснили, что после прохождения автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе ракету перегрузят на транспортно-установочный агрегат и доставят на стартовый комплекс. Там будет проведена вертикализация и финальная проверка всех систем.

«Союз-5» предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, включая использование разгонных блоков. Ракета изготовлена в самарском РКЦ «Прогресс». В «Роскосмосе» отмечают невысокую стоимость запусков и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет проводить подготовку и пуск в автоматическом режиме, что минимизирует время нахождения ракеты на старте и повышает точность соблюдения расписания запуска.

Ракета будет стартовать с модернизированной площадки №45 космодрома Байконур, созданной в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». Ранее оттуда запускали ракеты «Зенит».

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил, что на Байконуре завершена общая сборка «Союза-5» и наземная инфраструктура готова к первому пуску. Вместе с партнёрами принято решение провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.

В рамках летных испытаний планируется выполнить три пуска «Союза-5», а после их завершения — не менее двух запусков в год.