Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon

Российский космонавт Андрей Федяев был допущен медкомиссией к экспедиции на Международной космической станции (МКС). Полет состоится на американском корабле Crew Dragon, о чем сообщается в Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Как уточняется, на базе ЦПК прошло заседание главной медицинской комиссии, которая оценила степень готовности российского члена экипажа USCV SpaceX Crew-12 Андрея Федяева к полету на МКС. В составе комиссии значились представители центра, а также Института медико-биологических проблем РАН, ФМБА России, Минобороны и Минздрава.

Заключением комиссии Федяева признали годным к выполнению космического полета. Корабль Crew Dragon должен стартовать не ранее середины февраля 2026 года. Кроме того, медики решили, что космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников годен к подготовке в составе экипажа.

Ранее стало известно, что космонавта Олега Артемьева на Crew Dragon поменяли из-за того, что он сменил работу. В феврале госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что летом следующего года на «Союзе МС-29» к МКС отправится американец Анил Менон Самойленко, тогда как в рамках миссии Crew-12 в космос полетит россиянин Артемьев.