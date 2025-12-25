Инсайдер опубликовал первые рендеры складного iPhone

Известный инсайдер, блогер Джон Проссер, автор YouTube-канала Front Page Tech (fpt.) представил первые высококачественные рендеры складного iPhone. Инсайдер утыреждает, что на основном дисплее складного Афоне почти незаметна складка.

© Ferra.ru

По словам Проссера, дизайн iPhone Fold выполнен в стиле книги и отличается 5,5-дюймовым дисплеем на передней панели и 7,8-дюймовым внутренним экраном. Apple использует металлическую пластину, рассеивающую давление, шарнир из жидкого металла и встроенную сенсорную панель, чтобы свести к минимуму образование складок.

Сообщается, что телефон складывается на 9 мм и раскладывается на 4,5 мм. Он работает на чипе A20 Pro, оснащён модемом C2 второго поколения и аккумулятором высокой ёмкости собственного производства Apple.

© Ferra.ru

Две камеры расположены на задней панели, одна на дисплее на крышке и одна на внутреннем экране, но подэкранной камеры нет. Face ID заменён датчиком отпечатков пальцев, встроенным в расположенную сверху кнопку включения.

iPhone Fold будет выпускаться в чёрном и белом цветах по цене от $2000 до $2500.