Восстановлен облик древнего «убийцы динозавров»

Ученые восстановили облик «убийцы динозавров» − древнего крокодила, жившего 73 – 86 миллиона лет назад на северо-востоке современных США. Они создали первую в истории точную копию скелета Deinosuchus schwimmeri длиной 9,41 м.

© Tellus Science Museum

Группа палеонтологов открыла и описала новый вид «ужасного крокодила» в 2020 году после нескольких лет изучения окаменелостей. Научное название ему дали в честь доктора Дэвида Швиммера, специалиста по гигантским североамериканским крокодилам рода Deinosuchus и профессор геологии Государственного университета Колумбуса.

Создание копии крокодила заняло около двух лет. Команда палеонтологов провела 3D-сканирование окаменелостей дейнозуха с высоким разрешением. Это позволило воссоздать детальную структуру скелета и кожного покрова.

По оценкам ученых, сила укуса крокодила превосходила силу тираннозавра рекса. Благодаря своим массивным размерам хищник поздней меловой эпохи мог охотиться на динозавров, с чем и связано его неофициальное название.

Крокодил занимал уникальную нишу в доисторической пищевой цепи. Его массивные челюсти были усеяны затупленными зубами размером с банан. Они помогали ему разгрызать панцири морских черепах и кости гадрозавров.

На конце морды имелись два отверстия неизвестного предназначения. Это явное анатомическое отличие от современных аллигаторов, которое ученые еще не могут объяснить.

Ученые отметили, что изучение копии крокодила позволяет лучше понять «некоторые из величайших природных стратегий выживания». Исследование показало, как жизнь адаптировалась и доминировала в меняющемся мире, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

Ранее стало известно, что останки хищного динозавра с лапой крокодила в пасти обнаружили в Аргентине. Возраст находки оценили в 68 миллионов лет. Динозавр принадлежал к семейству мегарапторов и был высшим хищником своей экосистемы.