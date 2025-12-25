Папа Лев XIV обратится к миру по поводу ИИ

Как сообщает Semafor, Папа Лев XIV намерен выразить свое мнение относительно искусственного интеллекта (ИИ).

Защитники безопасного развития ИИ обратились к главе католической церкви с просьбой помочь в регулировании этой стремительно развивающейся сферы.

По данным Transformer, в скором времени ожидается публикация открытого письма от Папы Льва XIV, в котором будет сформулирована "определенная моральная оценка как рисков, так и перспектив, связанных с данной технологией".

Издание подчеркивает, что обычно подобные заявления Ватикана не вызывают широкого общественного резонанса. Однако в последние годы в Соединенных Штатах, особенно в Кремниевой долине, наблюдается рост интереса к католицизму, а ИИ становится все более значимым вопросом в политической повестке.