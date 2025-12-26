Россия раскрыла детали строительства АЭС на Луне

Россия объявила о планах возвести атомную электростанцию на Луне в ближайшее десятилетие, сообщает Reuters.

© naukatv.ru

Проект рассчитан на обеспечение энергией как национальной лунной программы, так и совместной российско-китайской исследовательской станции.

Зачем нужна атомная энергия на Луне

Одна из главных проблем работы на Луне — ее двухнедельные ночи. В это время солнечные панели не работают, температура падает до экстремально низких значений, а пыль покрывает оборудование.

«Атомная электростанция обеспечит стабильное и непрерывное питание луноходов, лабораторий и обсерваторий независимо от освещения или погодных условий», — отметили в Роскосмосе.

Лунная АЭС позволит проводить долгосрочные миссии и обеспечивать работу будущей Международной лунной исследовательской станции.

«Этот проект является важным шагом на пути к созданию постоянно функционирующей научной базы и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследования Луны», — подчеркнули в компании.

Участники проекта

За реализацию отвечает Ассоциация Лавочкина — российская компания с опытом создания межпланетных аппаратов. В проект вовлечены также Росатом и Курчатовский институт, ведущий центр ядерных исследований. Хотя официально объект не называют «реактором», речь идет о компактном источнике ядерной энергии, способном работать автономно на поверхности Луны.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил, что лунная АЭС станет частью широкой стратегии освоения дальнего космоса.

«Мы стремимся не только обеспечить энергией Луну, но и подготовиться к будущим миссиям на Венеру. Этот проект требует смелости, масштабного мышления и инженерного гения», — сказал он.

Технические и стратегические аспекты

Электростанция рассчитана на работу в условиях лунных «ночей», длительность которых достигает 336 часов. Она будет питать роботизированные луноходы, научные лаборатории и инфраструктуру совместной базы с Китаем. Построенный источник энергии позволит исследователям проводить эксперименты без прерываний, а также поддерживать связь и управление с Земли.

Ядерная энергия давно рассматривается для космоса там, где солнечные панели неэффективны. Международное право запрещает размещение оружия на орбите, но не источники энергии, если они соответствуют стандартам безопасности. Российский проект будет использовать эти стандарты, чтобы минимизировать любые риски для Земли и экипажей.

Контекст глобального освоения Луны

Интерес к Луне возрос после открытия водяного льда на ее поверхности в 2009 году. Сейчас активные исследования ведут США, Китай, Индия, Япония и несколько европейских стран. Помимо научной пользы, планируется изучение ресурсов, таких как гелий-3 и редкоземельные элементы, потенциально ценные для энергетики и технологий.

«Луна — не только объект науки, но и стратегический плацдарм для освоения дальнего космоса», — отметил Баканов.

Он напомнил, что российская программа давно демонстрирует возможности успешной посадки на другие планеты, включая Венеру, что подтверждает высокий уровень инженерной компетенции страны.

Взгляд в будущее

Этап планирования АЭС завершен, сейчас основной упор делается на реализацию проекта. После строительства российская электростанция обеспечит круглосуточное энергоснабжение, создавая условия для постоянного научного присутствия на Луне. По мере развития программы планируется расширять исследовательские миссии и постепенно интегрировать международное сотрудничество.