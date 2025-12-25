Производитель ПК предложил клиентам покупать память самостоятельно

Американский сборщик компьютеров Maingear запустил программу BYO RAM. Она позволяет клиентам самостоятельно приобретать оперативную память для своих заказов. Компания протестирует и установит предоставленные модули.

Глава компании Уоллес Сантос заявил, что стоимость комплектов ОЗУ для него выросла почти в четыре раза. По его словам, дефицит памяти является многолетней проблемой, а поставки непредсказуемы. Новые производственные линии смогут выйти на полную мощность лишь через полтора-два года.

Программа распространяется на все не предварительно собранные системы. Компания проверит совместимость памяти перед установкой. Гарантию на модули будет нести их производитель, а на сам компьютер — стандартная гарантия Maingear.

Этот шаг позволит компании избежать повышения цен на готовые системы из-за роста стоимости комплектующих. Другие сборщики, например Paradox Customs, также ищут способы решения проблемы дорогой памяти.