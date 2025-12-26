Себестоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230%

Apple столкнулась с наиболее серьёзными последствиями глобального дефицита DRAM. Уже повысив цены на серию iPhone 17 Pro, компания теперь борется с резким ростом стоимости поставок памяти.

© MobiDevices

Согласно последним сообщениям, сумма, которую Apple платит за чипы оперативной памяти LPDDR5X объёмом 12 ГБ, выросла на 230% по сравнению с началом года.

Если в начале текущего года за каждый 12-гигабайтный чип памяти LPDDR5X компания из Купертино платила от $25 до $29, то теперь ей приходится отдавать около $70 за тот же компонент. Тот факт, что долгосрочные контракты Apple с Samsung и SK Hynix истекают в январе 2026 года, вынуждает компанию пересматривать свою стратегию. Samsung, которая в настоящее время контролирует значительную часть цепочки поставок (от 60 до 70%), играет ключевую роль в формировании цен.

Чтобы избежать перекладывания роста цен на потребителей, «яблочный» производитель готовит контрмеры. Компания планирует сократить расходы за счёт снижения зависимости от внешних поставщиков, таких как Qualcomm. Ожидается, что экономия, достигнутая благодаря собственным процессорам A20 и модему C2 5G, которые будут использоваться в семействе iPhone 18 (начало массового производства запланировано на 2026 год), позволит компенсировать рост стоимости оперативной памяти. Это должно помочь предотвратить дальнейшее повышение цен на устройства.

Анализ отрасли показывает, что дефицит на рынке DRAM не будет устранён в краткосрочной перспективе. Ожидается, что нехватка сохранится как минимум до четвёртого квартала 2027 года. Хотя Apple в настоящее время занимает прочные позиции благодаря накопленным запасам, отмечается, что её конкуренты могут быть вынуждены сократить технические характеристики своих устройств.