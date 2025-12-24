В космос запустили «убийцу земной астрономии»

На орбиту Земли запустили спутник BlueBird 6 от компании AST SpaceMobile — из-за конструктивных особенностей его прозвали «убийцей земной астрономии». Об этом сообщает Bloomberg.

Запуск прошел 24 декабря из космического центра Сатиш Дхаван на юге Индии. Примерно через 16 минут аппарат достиг низкой околоземной орбиты, что стало рекордом для Индийской организации космических исследований, которая предоставила ракету-носитель LVM3. Назначение спутника — обеспечение связи на территориях с ограниченным мобильным покрытием.

Общая площадь антенн BlueBird 6 составляет 223 м². Это делает спутник ярчайшим небесным телом — его видимая яркость может достигать светимости полной Луны. По этой причине спутник может негативно повлиять на работу астрономов, «слепя» телескопы исследователей.

При этом, ранее AST SpaceMobile уже запускала подобные аппараты, которые доставляли неудобство астрономам. Но BlueBird 6 имеет в четыре раза большую площадь антенн, чем предыдущие спутники — ожидается, что это сильно осложнит научную работу не только для оптического наблюдения, но даже для радиоастрономии.

Впрочем, в самой компании не собираются останавливаться на одном подобном спутнике — в 2026 году AST SpaceMobile собирается запустить еще до 60 подобных аппаратов.