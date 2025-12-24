В S7 рассказали о первых летных испытаниях самолета «Танго»

В пресс-службе авиакомпании S7 рассказали об успешных первых летных испытаниях обновленной модификации легкомоторного самолета «Танго».

«Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) успешно провела первые летные испытания, — отметили в пресс-службе.

Воздушное судно выполнило полет на базе СибНИА, он продлился десять минут. Во время испытаний проверялась работоспособность систем, летные характеристики и управляемость самолета.

Кроме того, на технической базе Spectra Aircraft в Торбеево Московской области успешно прошли испытания по замеру тяги двигателя АПД-520 «Лидер», разрабатываемого для нового самолета.

«Танго» — это легкомоторный учебно-тренировочный самолет. В 2026 году планируются сертификационные испытания этого воздушного судна, а серийные поставки учебным заведениям запланированы на 2027 год. Ориентировочная стоимость самолета составляет 100 млн руб.