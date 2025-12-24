В одном из штатов США заблокировали закон против App Store

Федеральный судья в Техасе временно заблокировал введение закона, который обязывал бы Apple и другие магазины приложений проверять возраст пользователей при создании учетной записи. Закон SB2420, известный как Texas App Store Accountability Act, должен был вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

Согласно закону, пользователям младше 18 лет необходимо было бы присоединиться к семейной группе (Family Sharing), а для родителей вводились дополнительные инструменты контроля. Однако судья Роберт Питман вынес предварительный запрет, указав, что закон, вероятно, нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.

Иск был подан Ассоциацией компьютерных и коммуникационных отраслей (CCIA), в которую входят Apple и Google. Компания Apple ранее заявляла, что закон угрожает приватности пользователей, поскольку требует сбора персональных данных даже для загрузки простых приложений, таких как прогноз погоды или счетчик спортивных результатов.

Теперь суд будет рассматривать вопрос о полной неконституционности закона. Если он будет признан таковым, закон окончательно утратит силу.

Главным противником SB2420 была компания Apple. Например, недавно Тим Кук лично встречался в Вашингтоне с членами комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США, чтобы оспорить необходимость новой нормы.