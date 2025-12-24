Тройной Samsung Galaxy Z TriFold сложили и разложили 144 тысячи раз

Энтузиасты доказали, что Samsung Galaxy Z TriFold сможет выдержать более 140 тысяч складываний. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

© 오목교 전자상가 / Youtube

Блогеры из Южной Кореи с помощью экспериента протестировали прочность нового тройного устройства Samsung. Согласно производителю, аппарат может выдержать 200 тысячи складываний, и энтузиастам удалось подтвердить, что ресурс смартфона близок к этой цифре. По их словам, состоящий из трех частей девайс может без повреждений выдержать почти 150 тысяч складываний.

Galaxy Z TriFold является самым дорогим смартфоном Samsung. В Южной Корее телефон стоит 3,59 миллионов вон, или около 190 тысяч рублей. В рамках эксперимента блогеры трое суток складывали и раскладывали устройство, фиксируя количество повторений с помощью датчиков.

Авторы заметили, что после 61 тысячи складываний первый шарнир Galaxy Z TriFold начал скрипеть, после 121 тысячи заскрипел и второй шарнир. Наконец, после 144 тысяч складываний эластичность шарнира ослабла. Однако гибкий экран не получил никаких повреждений. Энтузиасты завершили эксперимент, в итоге сложив и разложив конструкцию смартфона 144 тысячи раз.

«Вполне возможно, что в обычных условиях Galaxy Z TriFold может прослужить более 200 тысяч складываний и раскладываний, как заявляла Samsung», — заключили авторы.

Ранее стало известно, что ремонт складного дисплея Galaxy Z TriFold оценили примерно в 99 тысяч рублей. Таким образом, стоимость обслуживания экрана приближается к половине от стоимости флагмана.